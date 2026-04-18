○ ダイヤモンドバックス 6 − 3 ブルージェイズ ●＜現地時間4月17日チェイス・フィールド＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が17日（日本時間18日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」でフル出場。4打数無安打で3試合連続ノーヒットとなり、打率は.188に悪化した。3回の第1打席はイニング先頭で相手の先発右腕・ソロカと対戦。2ストライク後の4球目直球を捉えたが、痛烈なライナーは不運にも二塁手の正