エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が完全復活をアピールしている。１６日（日本時間１７日）まで行われた敵地でのヤンキース４連戦では４試合連続で、計５本の本塁打を放ち、９打点と爆発。ビジター選手として史上初めてヤンキー・スタジアムで同一シリーズに５本塁打を記録した。７本塁打はヤンキースの主砲・ジャッジの８本に続くリーグ２位。ＭＶＰ男がかつての輝きを取り戻してきたことで、米メディアでは