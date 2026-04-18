男性の性格や言動は出身地の影響を受けていることがあります。なかでも、世間からひときわ「男らしい」というイメージを持たれているのが九州出身の男性。彼らは自分が「九州男児」ということにプライドを持っていたりするので、そこをピンポイントで褒めれば簡単に攻略できるかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考にして、「『さすが九州男児だね！』と褒めると男性が喜ぶ瞬間９パターン