◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）阪神・伊原陵人投手が、１９日の中日戦（甲子園）へ向けて「つながりが出たら得点力もあるし、小技も絡めてくるチーム。先頭を抑えることが大事」と意気込んだ。２週連続で同カードとの対戦にも「やりづらさはない」と頼もしい。前回登板した１１日（バンテリンＤ）は６回１失点、６奪三振で今季２勝目。「甘いボールは打たれるので、しっかり攻めていきたい」と強気な投球