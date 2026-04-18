◆米大リーグダイヤモンドバックス６―３ブルージェイズ（１７日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打に終わり、打率が２割を切って１割８分８厘となった。チームは３連敗で借金が今季ワーストの「５」となった。先発右腕のソロカに対して、両軍無得点で迎えた