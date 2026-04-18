◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽早大５―０東大（１８日・神宮）昨春のセンバツで優勝した横浜の主将を務めていた早大のスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅手」で先発出場。５回打席に入り、３打数無安打１四球だった。東大の先発は、エース左腕の松本慎之介（３年＝国学院久我山）。横浜時代の昨年３月初旬に東大とオープン戦を行った際に本塁打を放った相手だったが、四球、投前犠打、二ゴロでノーヒット