ＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが１７日までにＳＮＳを更新。プライベートショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「今週もお疲れ様でした」とつづると、続けて「お出かけしたくなる季節です」と感想を記した。最後は「＃桜＃富士山＃ラーメン」とハッシュタグを付け、プライベートショットをアップ。佐々木アナは桜の下で写真を撮る姿やラーメンを頬張る姿などを公開した。また、同局後輩の浦野芽良アナとフ