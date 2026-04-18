元モーニング娘。藤本美貴（41）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。ゲストのオアシズ大久保佳代子に対して、普段「しっかり料理してそう」との感想を述べた。大久保が登場すると、庄司智春が「料理番組なんですけど、料理はどうですか」と質問。大久保は「基本的なものはできるんですけど、いかんせん一人じゃない。だから自分のための料理、って雑になってくるよね」と話した。藤本は「料理、し