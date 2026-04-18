お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。交際相手との別れについて語った。大久保は最近の恋愛を聞かれると「まあ最後というか、お付き合いしてたなって思い出すのは、40代後半ぐらいかもしれない」と告白。期間を問われると「どうだろう。気づくと連絡取れなくなったり。気づくと連絡きたりして。そんなのを入れつつだったら2年弱ぐらい