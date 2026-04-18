アメリカはいま、かつてない構造的な危機に直面していると言っていいだろう。中間層の没落、拡大する格差、そして社会の分断--「希望の国」と呼ばれた姿は大きく揺らいでいる。こうした現実を誰よりも早く直視し、強硬な処方箋を提示したのがドナルド・トランプであった。再び政権を握ることとなり、アメリカは、従来の価値観や政策運営の枠組みを大きく転換する局面に入ったといえるだろう。本記事では、武者陵司氏の著書『トラン