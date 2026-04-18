私はカナエ（27）。旦那のマモル（27）と結婚して2年目で妊娠し、ユメを出産しました。ユメには生まれつき瞼の上に「赤あざ」があり、私はとても心配だったのです。先生によると、幸いにも大きくなく、自然に治る可能性が高いので、様子を見ましょうとのことでした。なるべく「きっと大丈夫」と思うようにしていましたが、ふとしたときに「このまま消えなかったらどうしよう」と考え不安になることもありました。旦那とはあまりそ