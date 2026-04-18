＜KKT杯バンテリンレディス2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞現在、第2ラウンドが進んでいる。先ほど、全選手がハーフターンを迎えた。【ライブ写真】この“トラブル”どう乗り切った？初日を21位で終えた鈴木愛が、9番から5連続バーディを奪うなど、13ホールで8つ伸ばす猛追。トータル9アンダーにし、単独首位に躍り出た。2打差のトータル7アンダー・2位には高橋彩華、トータル6アンダー