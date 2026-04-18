U-NEXTは4月25日、横浜スタジアムで行われるプロ野球公式戦の横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツ戦を冠試合『スポーツ観るなら！ U-NEXT DAY』として開催すると発表した。【写真】都玲華さんが髪をほどきました当日の始球式には、女子プロゴルファーの都玲華が登場する。U-NEXTは2023年からベイスターズ主催試合のライブ配信を行っており、今回で3度目の冠試合開催となる。都は2024年にステップ・アップ・ツアー「大王海運レ