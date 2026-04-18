＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞128位からカットラインを追いかけた原英莉花は、全体の平均スコアが「72.546」というタフなコースで4バーディ・2ボギーの「70」と伸ばしたが、予選通過には届かなかった。トータルイーブンパーで80位タイ。だが悔しさを胸に収め、気丈に振る舞った。【写真】JK時代の原英莉花があどけない！ティショットのミスからトリプルボギーを