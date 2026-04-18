元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。“たまに乗る”という電車を、実際に乗車している写真を添えて明かした。【写真】「絶対バレますよ！」京王線に乗車する上原浩治上原氏は「たま〜に京王線に乗りますよ」とのコメントとともに、車内で撮影した自撮りなど、計3枚の写真をアップ。手に持っているピンクの紙袋からは、馬のぬいぐるみのようなものがのぞいていた。この投稿に