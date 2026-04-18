元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、18日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。LINEの返信のこだわりを明かした。一茂は小学生のときに交換日記をやっていたことを明かし、日を追うごとに一茂の文章量が減っていき、やめたことを語った。一茂は「それ以来教訓としてあるのは、LINEあるじゃない。LINEで相手の行数より一行でも多く書くって決めてんの」とポリシーを語った。すると高嶋ちさ子