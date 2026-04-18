歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、自身のブログで家族との“ヌン活”の様子を公開するとともに、ティファニー銀座を訪れ、優雅な時間を過ごしたことを報告した。【写真】夫・イケメン息子たちとの家族ショットを披露した渡辺美奈代渡辺は「ティファニー銀座」と題し、「家族でティファニー銀座へ」とつづり、夫や息子たちと撮影した写真を投稿。色鮮やかな壁画を背景にしたショットからは、家族の和やかな雰囲気が伝わる。