歌手和田アキ子（76）は18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。3月29日に最終回を迎え、約40年の番組の歴史に幕を閉じたTBS系「アッコにおまかせ！」を終えた心境について、「おまかせロス」には至っていないと明かした。和田は「『おまかせ』が終わって、正直ロス、『おまかせロス』というか。40年も生放送で同じことをやってきて、絶対、身体がどっか変わると思ったけ