元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、18日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。“銀座のお姉さん”へのLINEを明かした。サバンナの高橋茂雄、高嶋ちさ子らに返信の長さを指摘された一茂は「俺なんであんな丁寧に長く書くかって、小学生のトラウマなの。俺短く書いたらバカだと思われちゃうから。人が3行のLINE来たら4行書くって決めてるの」と語った。ちさ子は「すごい距離感あるよね。LINE