【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月12日 （日） に“VS AMBIVALENZ 3rd ファンミーティング”が開催され、過去最高の来場者数を記録。支えてくれたファンに見守られながら、スタッフによるトークにキャストを交えた時間は熱気と歓喜の歓声、そして笑い声に包まれた。「VS AMBIVALENZ」を育ててきたスタッフ、キャスト、ファンが一堂に 会した 一夜をレポートする。INTERVIEW & TEXT BY えびさわなちビバレンスタッフト