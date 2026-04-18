【モデルプレス＝2026/04/18】元フィギュアスケーターの高橋成美（たかはし・なるみ／34）と乃木坂46の川崎桜（かわさき・さくら／23）にモデルプレスが独占インタビュー。前編では、「全日本フィギュア直前！【サクラ座】〜川崎桜とレジェンドが贈る名演技劇場〜」（※「崎」は正式には「たつさき」／フジテレビ系／2025年12月放送）で共演を果たした2人に、お互いの印象の変化や、「ミラノ・コルティナ五輪」（2026年）フィギュ