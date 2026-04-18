メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の奥飛騨クマ牧場で、クマの赤ちゃんの一般公開が始まりました。 奥飛騨クマ牧場では、今年1月から2月にかけて双子3組を含む11頭のツキノワグマの赤ちゃんが生まれました。 現在の体重は2キロ前後とすくすくと成長していて、18日から一般公開が始まりました。 愛くるしいクマの赤ちゃんを抱っこして写真を撮ることができ、訪れた人たちの目を楽しませていました。 （来