◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が試合前練習で衝撃の引退宣言！？を行った。報道陣の前に自ら歩み寄り、「２０年前の今日、俺引退発表して日本一になれたから、今日引退発表しようかな（笑）。そしたら日本一になれるでしょ」。２０年前の０６年４月１８日のオリックス戦（東京ドーム）、２回に２号ソロを放ち、「２８年間思う存分野球を楽しんだぜ。今年でユニホー