◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習を公開した。練習を前に会見し「自分が挑むような気持ちで仕上げている。井岡選手は見た目じゃ