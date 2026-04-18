株式会社タカラトミー（東京都葛飾区）は、ミニカー「トミカ」のオフィシャルストア「ＴＯＭＩＣＡＢＲＡＮＤＳＴＯＲＥ（トミカブランドストア）」を５月１日、香港九龍・尖沙咀にあるショッピングモール「ハーバーシティ・オーシャンターミナル」にグランドオープンする。トミカのブランドストアはアジア５店舗目で、香港に出店するのは初めて。「ＴＯＭＩＣＡＢＲＡＮＤＳＴＯＲＥ」は、トミカの世界観を体験できる