◆米大リーグロッキーズ１―７ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、ロッキーズ・菅野智之投手からマルチ安打をマーク。チームは４連勝を飾った。ロバーツ監督は試合後、「（大谷は）菅野にずっとプレッシャーをかけ続けられたのも良かった。いい打席を取っている。ボルチモアの時か