ほどよい塩気がお酒のつまみにぴったり 今年も玉ねぎのおいしい季節がやってきました。そんな玉ねぎを使った気軽に作れるおつまみ＆おかずをご紹介します。 玉ねぎと組み合わせるのは、クックパッドユーザーから厚い支持を集める「塩昆布」。ほどよい塩気と玉ねぎの甘みが相まって、見事なハーモニーを奏でます。実際に作ってみた人たちからの評判も上々。ぜひお試しください！ ごま油を入れてコクUPバターの風味があとひくう