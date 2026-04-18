タレント・武田真治（53）の妻でモデルの静まなみ（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。6年ぶりとなるグアム旅行に出かけたことを明かし、水着姿でプール遊びを楽しむ様子など、思い出が詰まったバカンスショットの数々を披露した。【写真】「綺麗すぎです」水着姿のバカンスショット披露の静まなみ静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛