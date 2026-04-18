元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。リスザルと触れ合った体験を綴りました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空リスザルと触れ合い体験「手に乗ってくれたのに反応に困ってる」希空さんは「リスザルちゃんに会いに行ってきた」と綴り、リスザルを自身の腕の上に乗せた際の動画を投稿。 動画では腕の上に乗ったリスザルを間近で凝視しな