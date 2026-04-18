◇ナ・リーグロッキーズ1―7ドジャース（2026年4月17日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。今季最短の4回を9安打、毎回の5失点で降板し、今季初黒星を喫した。“天敵”にリズムを崩された。初回、先頭打者として対戦した大谷にカウント1―2からの4球目に投じたスライダーを捉えられ、右翼線二塁打を浴びた。その後タッカーの二ゴロで大谷を三塁へと進め、ス