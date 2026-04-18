俳優の荒木飛羽（20）が18日、都内で行われたカレンダー『2026.4-27.3 TOWA ARAKI CALENDAR』発売記念イベント取材会に登壇。夜中にランニングしているエピソードを披露した。【写真】カレンダーを手にほほ笑む荒木飛羽荒木はドラマで駅伝ランナー役に挑戦。役作りとしてだけでなく、プライベートでも10キロ走っていることを明かした。コーチからは「朝走った方が良い」というアドバイスを受けたそうだが、「夜が好きなので」