■MLBレッドソクス 1×ー0 タイガース（日本時間18日、ボストン・フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚（32）がタイガース戦の延長10回に代打で出場し、サヨナラタイムリーを放った。0−0で迎えた延長10回1死一・三塁の場面に代打で登場した吉田。相手投手・W.ベスト（30）の153キロの速球を叩きつけると、打球は前進守備の頭を抜けてライト前に転がり、三塁ランナーがサヨナラのホームイン。一塁を回った吉田は笑みを