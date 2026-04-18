◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)この日、試合前には雪が降り積もったロッキーズの本拠地クアーズ・フィールド。真冬のような寒さのなかでも、ドジャースの選手たちは変わらずに躍動。試合中には、それぞれが防寒対策を行い体を温め、ドジャース打線は合計13安打を放ちロッキーズに大勝しました。グラウンドが一面真っ白の状態となるほど雪が積もり、試合前には除雪作業が行われ無事に試合が開