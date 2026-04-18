結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月16日（木）に放送された第7話では、スタジオ見届け人たちが視聴者から寄せられた相談に答える場面があった。©AbemaTV,Inc.今回の相談は、「パートナーと同居する際のインテリアや私物の処分」に関するお悩み。これに対し桜田通が「自分もアートなど大きめのものが好きだけど、正直独身中