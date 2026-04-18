国際親善試合が17日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）は敵地でアメリカ女子代表と対戦した。今月2日に史上初の外国人監督だったニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い、退任することが発表されたなでしこジャパンは、狩野倫久コーチが監督代行として暫定的に指揮を執る体制でアメリカ遠征に臨んでおり、アメリカ女子代表とのアウェイ3連戦を戦っている。11日に行われた初戦は1−2で敗れたものの、14日に行われた