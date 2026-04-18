FC町田ゼルビアは現地4月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝でアル・イテハド（サウジアラビア）と対戦し、１−０で勝利。ベスト4進出を果たした試合で、終盤には物議を醸す判定があった。カタール紙『アル・アラビー・アル・ジャディード』で、３大会連続でワールドカップの主審も務めたシリア出身の元国際審判員ジャマル・アル・シャリフ氏が、この場面について解説している。町田