プロ野球・ソフトバンクは18日、育成選手の大竹風雅投手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。大竹投手は2021年ドラフト5位でソフトバンクに入団しますが、右肘手術などで2022年のオフシーズンに戦力外となり、育成選手として再契約しました。背番号は「136」から「59」となります。