未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）で18日、第114期生の入学式が行われ、40人の新入生が夢への第一歩を踏み出した。首席入学の西前比草（にしまえ・ひな）さんは新入生総代として「清く、正しく、美しくの教えのもと、お互いを思い限りない芸の道に精進いたしますことを誓います」などと答辞。宝塚歌劇団代表として登壇した専科の京三紗（きょう・みさ）は「愛と夢と希望、勇気、そして笑顔をお届けで