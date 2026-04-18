サンフランシスコ国際空港で地上走行するユナイテッド航空のB787型機と着陸するB767型機/Louis Nastro/Reuters via CNN Newsource（CNN）米ユナイテッド航空が運航するボーイング767型機は、快適さを追求した最新の客室装備が整っている。グレーの壁にユナイテッドの青い地球ロゴをあしらったエントランス。ビジネスクラス「ポラリス」の座席、濃い紫色のプレミアムエコノミー座席、そして最新の機内エンターテインメントシステム