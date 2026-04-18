Image: Amazon 今買うなら、こういうのだなぁ。スマホやPCの充電に便利だけど、「モバイルバッテリーの発火事故」のニュースを見聞きすると、今使っているモデルって大丈夫なの？ とか不安にもなりますよね。多くのモバイルバッテリーが、そうならないために保護機能を用意していますが、中身の素材がそもそも燃えやすいモノなので万全ではありません。落としたりしたらやっぱちょっと怖い。