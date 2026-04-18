ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打１打点、１得点だった。打率２割６分５厘。チームは７―１で勝って４連勝、早くも貯金１１とした。試合前に雪が降り、気温０度と震える寒さの中でのプレイボールとなった。初回先頭、菅野智之投手（３６）のカウント１―２からの４球目、内角低めの８６・４マイル（約１３９キロ）のスプ