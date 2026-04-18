インスタグラムで報告米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦した。大雪に見舞われながら無事に開催された試合の前には2つのビッグニュースが舞い込み、ドジャースファンの歓喜が広がった。偶然にも、2つの吉報が届いた。日本時間の早朝、カイル・タッカー外野手がインスタグラムを更新。「新たな家族の一員」と綴り、第1子誕生を報告した。我が子を抱く夫人と3人で並び、微笑む家族ショットも