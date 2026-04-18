本拠地タイガース戦米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手が大仕事をやってのけた。17日（日本時間18日）の本拠地タイガース戦。延長10回のチャンスに代打で出場し、サヨナラ打を放つと、米メディアは珍妙な表現で称えていた。0-0で迎えた延長10回。レッドソックスは1死一、三塁のチャンスを作ると、代打で吉田が登場。タイガース4番手ベストの速球を叩きつけると、打球は内野の頭を越え、ライト前に弾んだ。米マサチ