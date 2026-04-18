子どもが成長するにつれて、友だちとの関係や気持ちの表し方にも少しずつ変化が見えてきます。先日、筆者の小学2年生の長男の友だちがわが家に遊びに来たことをきっかけに、思いがけず初めてのお泊り会をすることになりました。その出来事から、長男の小さな成長を感じる場面がありました。 突然のお泊り会 先日、小2の長男の友だちKくんがわが家に遊びに来てくれました。長男とKくんは、平日だけでなく休日も遊ぶほどの仲で