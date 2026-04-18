タカラジェンヌを育てる兵庫県宝塚市の宝塚音楽学校（中西達也校長）で１８日、第１１４期生の入学式が開かれた。倍率１０・５５倍の難関を突破した４０人が、宝塚歌劇の舞台へ向け、声楽やダンスなどの稽古に２年間励む。一人一人の制服に校章をつける恒例のセレモニーも実施され、晴れやかな笑顔の新入生。新入生総代の西前比草（ひな）さん＝和歌山県和歌山市＝は「グレーの制服を着て校歌を歌い、本科生の方に校章をつけて