４月１８日の阪神５Ｒ・３歳１勝クラス（芝２０００メートル、５頭立て＝１頭が出走取り消し）は単勝１番人気だったイベントホライゾン（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ハービンジャー）が直線で力強い伸び脚を繰り出し、２勝目を挙げた。勝ち時計は２分０秒０（良）。道中は前２頭を見るような形で３番手を追走。直線手前でもなかなか差は詰まらなかったが、ラスト１００メートルあたりから松山弘平騎手の右ステッキに応える