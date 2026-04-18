◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―干曲川硬式野球クラブ（１８日・ジャイアンツ球場）巨人は１８日、３軍、干曲川硬式野球クラブ戦のスタメンを発表した。先発は２年目育成の堀江正太郎投手で坂本達也捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼笹原２番・遊撃川原田３番・三塁ティマ４番・一塁竹下５番・捕手坂本達６番・左翼フェリス７番・ＤＨ松井蓮８番・二塁中田９番・中堅村山投