１７日、アシパラムサビ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京4月18日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は17日、北京でナミビアのアシパラムサビ国際関係・貿易相と会談した。１７日、アシパラムサビ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）