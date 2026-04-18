武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」が開幕した。地元勢の初勝利は3Rの佐々木翔一（39＝佐賀）。立部楓真の先行に乗って抜け出した。「緊張したけど立部君が気持ちを入れて頑張ってくれた。アップから軽くて感じが良さそうだったし、お客さんの声援も力になった。（立部が）あれだけ行ってくれたし、これは1着を獲らないと、と思った。良かったです」地元勢への声援はもの凄い。確実に選手のハー