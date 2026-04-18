◇ナ・リーグドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦で投打がかみ合い4連勝。15勝4敗とし、開幕ダッシュに成功した。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平はメジャー2度目の対戦となった相手先発・菅野智之から第1打席で右翼線二塁打、第2打席で右前打を放ち、5打数2安打で49試合連続出塁をマーク。打線はマンシーが2本塁打を放つなど7点を奪い